Meetings CTG Comunitario gana Premio de Turismo Responsable en WTM Latin América - Brasil

Meetings CTG Comunitario, el espacio que conecta la industria de reuniones y eventos con experiencias culturales y comunitarias de Cartagena de Indias fue reconocido con el Premio de Turismo Responsable 2026 en la categoría “Mejores iniciativas de networking para promover el turismo responsable en los destinos”, otorgado por WTM Latin America en Brasil.

El galardón destaca proyectos que fortalecen la cooperación entre actores del turismo, impulsan el desarrollo económico local y amplían la participación de experiencias culturales locales dentro de los programas de eventos, promoviendo la colaboración entre sector privado, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales.

¿Qué es Meetings CTG Comunitario?

Esta iniciativa que surge de un trabajo articulado público-privado entre la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico Distrital y el Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau, con el respaldo de Corpoturismo, es una plataforma orientada a potenciar el impacto económico del turismo. El evento conecta emprendimientos culturales y comunitarios a través de ruedas de negocios B2B, promoviendo la inclusión, la formalización empresarial y la generación de oportunidades de desarrollo económico local.

En su primera edición participaron 38 emprendimientos culturales, 7 artesanos locales y 31 agencias especializadas, generando 507 citas de negocios orientadas a integrar estas experiencias en programas de eventos, viajes de incentivo y actividades complementarias. La segunda versión de Meetings CTG Comunitario está prevista para septiembre de 2026, con el objetivo de ampliar la participación de iniciativas culturales y consolidar la conexión entre el sector comunitario y la industria de reuniones.

Para María Clara Faciolince, directora ejecutiva del Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau, “Integrar la cultura viva de la ciudad en la industria de reuniones hace que cada evento en Cartagena tenga una identidad única y diferenciadora. Al incorporar expresiones culturales, emprendimientos locales y el talento de jóvenes artistas, no solo enriquecemos la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales, sino que también generamos oportunidades económicas para las comunidades. De esta manera, los eventos se convierten en una plataforma que proyecta el patrimonio cultural del destino y contribuye directamente al desarrollo y fortalecimiento del tejido social y empresarial de la ciudad”.

Para esta sexta edición de los Premios WTM Latin America se recibieron 191 proyectos de 16 países, de los cuales 26 fueron seleccionados como finalistas. Meetings CTG Comunitario se destacó como ganador dentro de su categoría, compitiendo con iniciativas de Argentina, México y Brasil.

“Cartagena recibe este premio como un reconocimiento merecido a la trayectoria de décadas siendo uno de los destinos líderes en el turismo de eventos y reuniones. Una vez más, Cartagena demuestra que desde siempre es una ciudad que ofrece experiencias novedosas pero confiables por la trayectoria de tantos años ofreciendo calidad en su oferta. Es así como hoy el mundo del turismo reconoce en las iniciativas comunitarias, oportunidades para conocer, interactuar y vivir. Gracias al CICAVB por su trabajo articulado con la Secretaría de Hacienda, con Corporturismo y con todo el sector turístico de la ciudad que hoy nos permite recibir esta nueva exaltación que se suma a los más de 10 premios recibidos a lo largo de estos dos años 3 meses del gobierno del alcalde Dumek Turbay, mencionó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

La entrega oficial del reconocimiento se realizará el 15 de abril en São Paulo, Brasil, durante la ceremonia de WTM Latin America, principal encuentro de negocios turísticos de América Latina, que convoca a más de 29.000 profesionales. En este espacio se anunciará el nivel del galardón —oro, plata o bronce— que recibirá el proyecto entre los finalistas de su categoría