Más de 20 barrios están inundados en Facatativá: esperan la llegada de dragas

En los micrófonos de 6AMW habló el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas sobre las afectaciones por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de la quebrada Mansilla, la quebrada San Rafael y el río Botello.

“Tenemos alrededor de 2.800 familias afectadas, cinco veredas de nuestro municipio, y estamos aquí esperando porque una parte del río está ya tapada por todo el material que viene, producto de la fuerza de las quebradas y del río Botello”, dijo el alcalde.

Puede leer: Graves emergencias en Cundinamarca por las fuertes lluvias: ¿en qué municipios hay afectaciones?

Así mismo, el mandatario municipal aseguró que están a la espera de la ayuda de departamento de Cundinamarca.

“Estamos esperando una draga que viene por parte del gobierno departamental para poder quitar todo ese material, que el agua empiece a fluir y que empiece a bajar el nivel inundación de las casas que tenemos aquí, en estos barrios del borde sur”, agregó.

Vea también: Emergencias por lluvias en Cundinamarca: al menos 42 municipios los afectados

Finalmente, el alcalde confirmó que a través del Comité de Gestión de Riesgo del Departamental van a llegar ayudas humanitarias como: mercados, frazadas, colchonetas.

“La CAR también nos va a mandar maquinaria para que podamos ayudar en el dragado del río, la limpieza, y que nuevamente podamos bajar los niveles y que el agua empiece a fluir nuevamente atrás del río Botello”, concluyó.