Los ingredientes para un nuevo ´Predialazo´ en Ibagué están dados: Leandro Vera

Ibagué

Luego de las denuncias del abogado Wilson Leal Echeverry sobre posibles vicios de procedimiento e inconsistencias técnicas y actuaciones administrativas que generan una inseguridad jurídica en la aplicación de la actualización catastral 2025, expertos advierten que esta situación podría generar una protesta masiva de los contribuyentes en Ibagué.

Según Anyelo Lemus, Ceo de Leggal Abogados, los usuarios de conjuntos residenciales está pidiendo reclamaciones y acciones judiciales en contra de los incrementos “Desmesurado”, por lo que están a la espera de las respuestas por parte de la Alcaldía para proceder al uso del recursos de reposición.

“En propiedades horizontales de la zona de expansión de la ciudad hay múltiples reclamaciones lo que demuestra una inconformidad por los incrementos que no están sustentados, existiendo vicios de fondo y de forma en los estudios técnicos y de los actos administrativos expedidos en la vigencia 2025, ósea que si nos encontramos en un ´Predialazo”, destacó Lemus.

Por su parte, Leandro Vera, exsecretario de Planeación de Ibagué, aseguró que se debe hacer vigilancia a la inversión de más de $14 mil millones producto de un empréstito aprobado por el Concejo y que sirvieron para la actualización catastral.

“Sino nos encontramos de acuerdo con el valor del cobro del predial, poder acceder al respetivo recurso de reposición contra quien hizo o expidió este acto administrativo. Podernos oponer, es imposible que pase a que se registre una modificación del avalúo catastral en una zona y casa de al frente presente otra, aquí están en juegos estos recursos”, destacó Vera.

A la vez aseguró que el contratista Consorcio Ibagué Multipropósito debe poner la cara por la ejecución del convenio de más de $15 mil millones “los ingredientes para que se vaya cocinando un nuevo ´Predialazo´ se están dando de la misma forma”.

¿La Alcaldía suspenderá la aplicación de la actualización catastral 2025?

La secretaria de Planeación de Ibagué, Daniel Cabrera, aseguró que es un proceso que se hizo de manera técnica, jurídica y consciente en el que se hizo la visita a más de 122 mil predios “Están todos los soportes, el doctor Wilson Leal, nos lo solicitó formalmente y se los entregaremos, además ya hay 87 mil predios que ya han pago su impuesto predial, 87 mil viviendas que confían en esta administración, suspenderlo ahora podría generar una inseguridad jurídica y técnica del proceso”, puntualizó.