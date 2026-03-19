Lista la terna de aspirantes a la rectoría de la Universidad del Tolima

Tolima

Tres de los cinco aspirantes al cargo de rector de la Universidad del Tolima para el periodo 2026–2030 fueron admitidos luego de completarse las etapas de presentación de documentos y acreditación de requisitos.

En definitiva, fueron admitidos los profesores Yenny Fernanda Urrego Pereira, Jonh Jairo Méndez Arteaga y Diego Fernando Aranda Lozano. El último en sumarse a la lista fue el licenciado en Matemáticas y Física por la Universidad del Tolima, Diego Fernando Aranda Lozano, quien pudo subsanar los requerimientos tras quedarse por fuera de la primera lista de admitidos.

Ha sido candidato a doctor en Matemática Multidisciplinar en la Universidad Politécnica de Valencia (España), enfocando su investigación en modelos matemáticos, sistemas dinámicos y aplicaciones a epidemiología.

En su currículum también se identifica su trabajo en el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, combinando su formación matemática con aplicaciones en salud pública.

Por su parte, Yenny Fernanda Urrego Pereira es ingeniera agrónoma, profesora e investigadora del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UT.

En el pasado fue coordinadora del Laboratorio de Hidráulica de esa facultad. También realizó estudios de posgrado e investigación en la Universidad de Zaragoza (España), donde presentó una tesis doctoral sobre eficiencia del riego por aspersión.

Finalmente, Jonh Jairo Méndez Arteaga es profesor de Química de la Facultad de Ciencias. Cuenta con un doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida, España. Es investigador principal del Grupo de Investigación en Productos Naturales (GIPRONUT), categoría A de Minciencias. Viene de ser vicerrector de Investigación de la UT, cargo al que renunció en diciembre de 2025.

Ahora, los candidatos serán presentados ante la comunidad universitaria y la ciudadanía, mientras continúa el cronograma establecido para adelantar el proceso de selección en los términos definidos por la institución.