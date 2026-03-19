¿La Alcaldía de Ibagué suspenderá la aplicación de la actualización catastral 2025?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Daniela Cabrera, secretaria de Planeación de Ibagué, aseguró que, en reunión con el abogado, Wilson Leal, se le explicó al jurista las inquietudes que tenía sobre el proceso de actualización catastral 2025 y la aplicación para el cobro del impuesto predial para el 2026.

“La información existe, la información está publicada en medios digitales, como la gaceta municipal que es el lugar donde se publican los actos administrativos, el 24 de diciembre se publicó el decreto 766 donde se contienen todos los anexos referentes a los valores de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, además de todos los actos administrativos que fueron expedidos en el marco del proceso”, dijo Daniela Cabrera.

La secretaria de Planeación explicó que la administración tiene un geovisor que es público en el que la ciudadanía puede buscar el predio, su ubicación y su avalúo para que se verifique a través de este instrumento.

“Acatamos las recomendaciones del doctor Wilson Leal y realizaremos una mayor difusión, además realizaremos una jornada masiva para atender las inquietudes que se están presentando, esas reclamaciones no llegan ni al 1% de los predios que hay en le territorio”, dijo la funcionaria.

Cabrera ratificó que todos los decretos que soportan la actualización catastral fueron publicados, no solo en la gaceta municipal, sino que en medios para que las personas que tuvieron algún tipo de observación la hicieran, por lo que las actuaciones tienen toda la firmeza de legalidad.

¿La Alcaldía suspenderá la aplicación de la actualización catastral 2025?

La secretaria de Planeación de Ibagué, Daniel Cabrera, aseguró que es un proceso que se hizo de manera técnica, jurídica y consciente en el que se hizo la visita a más de 122 mil predios “Están todos los soportes, el doctor Wilson Leal, nos lo solicitó formalmente y se los entregaremos, además ya hay 87 mil predios que ya han pago su impuesto predial, 87 mil viviendas que confían en esta administración, suspenderlo ahora podría generar una inseguridad jurídica y técnica del proceso”, puntualizó.