Icetex lanzó becas para colombianos para maestrías en España: conozca los requisitos y cómo aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) no apoya a los colombianos únicamente permitiéndoles acceder a la educación superior en el país, sino que también lo hace ayudándoles apara continuar esos estudios en el exterior.

Esto lo hace por medio de una serie de becas vigentes que tiene en convenio con instituciones educativas de otros países que le abren las puertas a los connacionales para estudiar.

Es el caso de España, uno de los principales aliados, pues el mismo Icetex anunció la apertura de becas para colombianos que quieran hacer maestría en ese país.

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¿En qué consiste la convocatoria?

El Icetex explicó, inicialmente, que la convocatoria otorga becas a colombianos interesados en hacer su maestría en España. El lugar de estos estudios, puntualmente, será la Universidad de Zaragoza, una institución de carácter público.

“La UNIZAR ofrecerá a través del ICETEX a los universitarios colombianos la posibilidad de cursar maestrías en distintas áreas del conocimiento”, mencionó la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Los requisitos para aplicar van desde la edad, el promedio, documentos y más. Este es el detalle:

Edad del aspirante: El aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años a la fecha de cierre de la convocatoria. Este requisito es estricto y no admite excepciones. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente. Promedio acumulado ponderado de pregrado: Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0 de pregrado de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia o su equivalente Experiencia profesional: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario. Solicitud de acceso: La persona aspirante deberá contar con el documento otorgado por la Universidad de Zaragoza en su proceso de solicitud de acceso en el periodo 2026.En el caso de que el programa elegido se encuentre en inglés, el candidato deberá comunicarse directamente con la Universidad de Zaragoza para la validación del idioma. Autorización acceso estudios de máster con un título extranjero: Las personas que se presenten a los máster universitario en la Universidad de Zaragoza y estén en posesión de un título extranjero de educación superior obtenido en un sistema educativo que NO forme parte del Espacio Europeo de Educación Superior - EEES que equivalga al título de grado, pero que no haya sido homologado o declarado equivalente por el Ministerio de Educación en España, deben obtener la «autorización de acceso» a la Universidad de Zaragoza, previa comprobación de que del nivel de formación que dicho título extranjero implica y siempre y cuando en el país donde se haya expedido el título permita acceder a estudios de nivel de posgrado universitario.

¿Cuáles maestrías están dentro de la beca?

Estas son las maestrías que se ofertan dentro de las becas.

Máster Universitario en Aprendizaje a lo Largo de la Vida

Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa/Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology

Máster Universitario en Biología Molecular y Celular

Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG)

Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital

Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo

Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing

Máster Universitario en Economía

Máster Universitario en Economía Circular

Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías

Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud

Máster Universitario en Física del Universe: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas

Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas

Máster Universitario en Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente

Máster Universitario en Gerontología Social

Máster Universitario en Gestión Administrativa

Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural

Máster Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos

Máster Universitario en Historia y Arte

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica

Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica

Máster Universitario en Ingeniería Química

Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer

Máster Universitario en Investigación en Práctica Artística

Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas

Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico

Máster Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente

Máster Universitario en Paleontología

Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea

Máster Universitario en Relaciones de Género

Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics, Graphics and Computer Vision

Máster Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal

Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales

Máster Universitario en Tecnologías para la Salud Digital

¿Cuánto cubre la beca?

La entidad explicó que se otorgarán 10 becas del 50 % de exención de matrícula únicamente para los programas mencionados anteriormente.

¿Cuándo cierra la convocatoria?

Según dijo el Icetex, la convocatoria estará disponible hasta las 5:00 de la tarde del próximo viernes, 15 de mayo.

La fecha final de los estudios como tal en caso de conseguir la beca sería en agosto de 2027.

¿Cómo aplicar?

Si usted desea aplicar lo puede hacer por medio del siguiente link: https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-becas-del-50-maestrias-presenciales-universidad-de-zaragoza

Vaya hasta el final de la página, haga clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’ y siga el paso a paso.

Fechas generales de la convocatoria

Apertura: 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 Estado de la convocatoria: Abierta

Abierta Cierre: Hasta las 5:00 p. m. del 15 de mayo de 2026

Hasta las 5:00 p. m. del 15 de mayo de 2026 País: España

España Área de estudio: Diferentes áreas

Diferentes áreas Oferente: Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza Duración del programa: 12 meses

12 meses Fecha inicio: Septiembre 2026

Septiembre 2026 Título a obtener: Título oficial

Título oficial Ciudad: Zaragoza, Huesca o Teruel

Zaragoza, Huesca o Teruel Centro docente: Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Español y/o inglés

Español y/o inglés Fecha final: Agosto 2027

Agosto 2027 Estudio: Maestría

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