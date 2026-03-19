Hombre fue ultimado a disparos en el propio cementerio de Santa Catalina, Bolívar

En el cementerio municipal de Santa Catalina- Bolívar, se presentó el homicidio de Roger Meriño Marrugo de 32 años, natural de la población donde ocurrió el suceso y dedicado a oficios varios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, un hombre armado lo identificó y sin mediar palabras accionó una pistola logrando impactarlo con proyectil en tres oportunidades hasta llevarlo al deceso, mientras permanecía en el camposanto. Las lesiones fueron en la cabeza.

Rápidamente el homicida abordó una motocicleta y se dio a la fuga en compañía de su cómplice. De acuerdo al reporte conocido por Caracol Radio, el hoy occiso registra dos anotaciones judiciales; una por tráfico de estupefacientes y otra por lesiones personales.

La inspección técnica a cadáver realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijin, adscritas a la Policía Metropolitana de Cartagena.