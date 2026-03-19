En Turbaco, Cardique lideró rescate de 70 aves silvestres en cautiverio

En una contundente acción interinstitucional contra el tráfico ilegal de fauna, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) lideró un operativo que permitió la recuperación de 70 aves silvestres que permanecían en cautiverio en diferentes viviendas del casco urbano de Turbaco.

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La intervención, enmarcada en las estrategias de control, vigilancia y protección de la biodiversidad, contó con el respaldo de la Policía de Carabineros, el Batallón de Infantería de Marina N.º 13 y la Guardia Ambiental, consolidando un trabajo articulado para combatir uno de los delitos ambientales más persistentes en la región Caribe.

Operativo con enfoque pedagógico y sancionatorio

Durante los recorridos en sectores priorizados, las autoridades promovieron la entrega voluntaria de los animales, una estrategia que busca generar conciencia ciudadana y prevenir sanciones legales.

Este enfoque permitió que varios ciudadanos accedieran a entregar las aves de manera voluntaria, evitando procesos administrativos y penales, en una muestra de corresponsabilidad frente a la protección del patrimonio natural.

Especies clave para el equilibrio ecosistémico

Entre los ejemplares recuperados se encuentran especies representativas del bosque seco tropical, como canarios, azulejos, pirras, mochuelos y pericos, aves fundamentales para procesos ecológicos como la dispersión de semillas y la regeneración natural de los ecosistemas.

Tras su rescate, los individuos serán trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), en el marco del convenio entre Cardique y el EPA Cartagena, donde recibirán atención especializada por parte de biólogos y médicos veterinarios. Allí se evaluará su estado de salud y se determinará su viabilidad para un eventual retorno a su hábitat natural.

Advertencia legal y llamado a la ciudadanía

Cardique reiteró que la tenencia, comercialización y tráfico de fauna silvestre constituyen delitos ambientales de alto impacto e insiste en la importancia de denunciar estas prácticas ilegales y de comprender que la fauna silvestre no puede ser domesticada sin afectar gravemente su bienestar y el equilibrio ecológico.

“El rescate de estas 70 aves no es solo una acción operativa, es un mensaje claro a la ciudadanía: la biodiversidad no se negocia ni se domestica. Cada ave que permanece en cautiverio es un eslabón menos en la cadena de vida de nuestros ecosistemas”, dijo el director de Cardique, Angelo Bacci.

Desde Cardique estamos fortaleciendo la presencia institucional en el territorio, articulando capacidades con la fuerza pública y promoviendo la educación ambiental como herramienta clave para erradicar este flagelo.

Invitamos a la comunidad a ser aliada de la conservación, a denunciar el tráfico ilegal de fauna y a entender que proteger nuestras especies es proteger el futuro del territorio”.