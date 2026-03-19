En Cartagena, expertas reflexionan sobre el enfoque de género en el derecho

En el marco del Día Internacional de la Mujer expertas, investigadores, docentes universitarios y estudiantes, se reunieron en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, para reflexionar sobre la aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales y en la acción estatal, particularmente en contextos de violencia y conflicto armado.

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El enfoque de género en el derecho es una herramienta analítica y práctica fundamental para identificar y eliminar desigualdades estructurales, prejuicios y estereotipos que históricamente han discriminado a las mujeres y grupos marginados. Su aplicación garantiza una justicia equitativa, la correcta valoración de pruebas en casos de violencia y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

El espacio estuvo liderado por el programa de Derecho de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena que convocó a expertas con reconocida trayectoria como Yuranys Cogollo Capela, magistrada Auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; Marcela López Álvarez, magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar; Nina Ferrer Araújo, docente investigadora en Género, Derecho y Acceso a la Justicia y Laura Romero López, docente investigadora del programa de Derecho de Umayor.

“Este tipo de diálogos son importantes porque buscan promover el análisis crítico de abogados y futuros abogados sobre la incorporación del enfoque diferencial como herramienta jurídica para la garantía efectiva de derechos y la construcción de paz territorial” indicó Romero, quien lidera el semillero de investigación Género, Derecho y Territorio (SEGET).

También participaron en el encuentro interesados en temas de derechos humanos, género, justicia transicional y políticas públicas.