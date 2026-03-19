En Cartagena 117 vehículos fueron inmovilizados por circular en carril de Transcaribe

Con el objetivo de salvar vidas y salvaguardar la integridad de todos los actores viales, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, desarrolló operativos de control sobre la avenida Pedro de Heredia, a la altura del sector de Cuatro Vientos, con el fin de garantizar el respeto por el carril exclusivo del sistema TransCaribe.

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Estas acciones responden a la reiterada conducta indebida de algunos actores viales que insisten en invadir este carril exclusivo, poniendo en riesgo su vida y la de los demás usuarios de la vía.

Durante la jornada, las autoridades lograron la inmovilización de 117 motocicletas y la imposición de 240 comparendos por infracciones a las normas de tránsito.

“Transitar por el carril exclusivo de Transcaribe es una práctica altamente peligrosa y de alto riesgo. Ninguna excusa, como el afán por llegar más rápido o haber salido tarde, justifica poner en peligro la vida propia y la de los demás”, dijo José Ricaurte, director del DATT

Estas acciones contaron con el acompañamiento de entidades como Distriseguridad, la Escuela de Gobierno, la Policía Metropolitana de Cartagena y TransCaribe, quienes de manera articulada continúan trabajando para prevenir este tipo de conductas y promover una movilidad segura en la ciudad.

El Distrito hace un llamado a todos los ciudadanos a respetar las normas de tránsito y a contribuir con una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y la protección de la vida.