¿Cuánto vale una hora de parqueadero en Ibagué?

Ibagué

A través del Decreto 0136 del 13 de marzo de 2016, la Alcaldía de Ibagué las tarifas máximas que pueden cobrar los parqueaderos públicos y estacionamientos en el municipio por la prestación del servicio.

Esta medida se adopta conforme con la normativa vigente y teniendo en cuenta el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que para esta vigencia fue del 5.10 %.

“Esta actualización responde a la necesidad de mantener tarifas acordes con la realidad económica del país, garantizando al mismo tiempo condiciones justas, tanto para los usuarios, como para los prestadores del servicio”, aseguró Lina Rincón, asesora de la Oficina de Atención al Consumidor.

Ampliar Cerrar

Las tarifas dependen de la categoría del parqueadero, por lo que es fundamental que los establecimientos que prestan este servicio adelanten su proceso de categorización ante la Dirección de Justicia Municipal de Ibagué. Aquellos que no cuenten con dicha categorización no podrán aplicar las tarifas definidas y deberán cobrar únicamente la tarifa mínima fijada, mientras regularizan su situación.

“Invitamos a todos los propietarios de parqueaderos a cumplir con este proceso de categorización, ya que esto permite ofrecer un servicio organizado, transparente y en cumplimiento de la normatividad”, dijo la funcionaria.

Esta medida se adopta en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1855 de 1971, que faculta a los alcaldes para reglamentar el funcionamiento de parqueaderos y fijar sus tarifas máximas. Desde la Administración Municipal se continúa trabajando por la organización del servicio y la protección de los derechos de los consumidores.