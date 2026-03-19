Construcción del nuevo puente de Las Palmeras con Las Palmeritas ya alcanza el 43 % de ejecución

La transformación vial de Cartagena no se detiene. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, en articulación con el Gobierno nacional, avanza a paso firme en la construcción del puente que conectará los barrios Las Palmeras y Las Palmeritas, una obra estratégica que hoy alcanza un 43,5 % de ejecución.

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Este proyecto, largamente esperado por la comunidad, representa una intervención estructural de fondo para una zona históricamente afectada por inundaciones y dificultades de movilidad.

Hoy, esa realidad empieza a cambiar con una infraestructura moderna, diseñada para garantizar estabilidad, seguridad y mayor conectividad.

Avances estructurales que consolidan la obra

En el frente de obra se ejecutan actividades determinantes como el armado de acero, la disposición de material RCD, la perforación y fundida de pilotes, así como trabajos de localización topográfica que aseguran la precisión técnica del proyecto.

A la fecha, ya se han hincado 17 de los 56 pilotes contemplados en el diseño, elementos fundamentales para soportar la estructura en un terreno con condiciones hidráulicas complejas. Estos avances permiten consolidar la cimentación que garantizará la durabilidad del puente en el tiempo.

La infraestructura contará con cinco (5) box culverts tipo cajón, una longitud total de 32 metros y un ancho de 9 metros, además de andenes peatonales de un metro a cada lado, brindando no solo solución al tránsito vehicular, sino también condiciones seguras para los peatones.

Una solución histórica para la comunidad

El puente Las Palmeras – Las Palmeritas no es solo una obra de concreto y acero; es una respuesta concreta a años de afectaciones por lluvias y desbordamientos. Con esta intervención se mitigan puntos críticos de inundación y se fortalece la conectividad del sector, integrándolo de manera estratégica a la nueva matriz vial que impulsa la administración distrital en esa zona, donde se construyen las vias alternas del Intercambiador de La Carolina.

El alcalde Dumek Turbay ha reiterado que estas obras hacen parte de una visión integral de ciudad: infraestructura resiliente, preparada para el crecimiento urbano y capaz de enfrentar los retos del cambio climático. “Estamos resolviendo problemas estructurales con soluciones definitivas. Cartagena necesita obras que transformen realidades y mejoren la calidad de vida de la gente, y eso es lo que estamos haciendo aquí”, ha señalado el mandatario.

El proyecto se ejecuta mediante un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Findeter, y la Alcaldía Mayor de Cartagena, sumando esfuerzos técnicos y financieros para garantizar su correcta ejecución.

De manera paralela, se desarrollan mesas de apropiación ciudadana con la comunidad, espacios de diálogo permanente donde se socializan avances y se resuelven inquietudes, fortaleciendo el sentido de pertenencia frente a esta obra transformadora.

Con el puente Las Palmeras – Las Palmeritas, Cartagena avanza hacia una ciudad más conectada, más resiliente y con infraestructura pensada para proteger a su gente y potenciar su desarrollo.