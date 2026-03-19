Cae alias ‘Muslo’: Tenía casa por cárcel y seguía delinquiendo

En el marco del Plan Cazador y en la ofensiva para la disrupción del delito, la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena avanza de manera determinante en la captura de presuntos delincuentes dedicados al hurto en la capital de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La captura de alias ‘Muslo’ fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal en el barrio Flor del Campo, donde se le notificó una orden de captura en su contra por el delito de hurto calificado y agravado, emanada por el Juzgado Décimo Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, bajo la coordinación de la Fiscalía 17 Local, Unidad de Hurtos de Cartagena.

El capturado, conocido como ‘Muslo’, de 28 años, al parecer estaría vinculado a diferentes hurtos de prendas de oro y teléfonos de alta gama en varios barrios de la ciudad.

Es de anotar que este presunto delincuente, a pesar de gozar del beneficio de medida preventiva domiciliaria, habría sido captado en varios videos cometiendo hurtos con armas de fuego. Además, hizo parte del cartel de los más buscados por hurto en 2025.

A este presunto delincuente le registran 10 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado y agravado (2011, 2013, 2017, 2024), fuga de presos (2018), porte ilegal de armas de fuego (2014), uso de documento falso (2016, 2024), violencia intrafamiliar (2024) y daño en bien ajeno (2012).

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.