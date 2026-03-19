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19 mar 2026 Actualizado 16:37

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¿Buscando plan para el puente festivo? No te pierdas Familias a la Plaza este sábado, 21 de marzo

La Plaza de Variedades será epicentro para que padres, niños y niñas, disfruten de una tarde protagonizada por juegos y shows musicales

Alcaldía de Cartagena

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Cartagena

¡Este sábado no hay excusas para quedarse en casa! Ven con tus niños y niñas a disfrutar de Familias a la Plaza, un maravilloso espacio organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el IPCC. A partir de las 5:00 de la tarde serán abiertas las puertas de la Plaza de Variedades para que todas las familias disfruten de este gran espacio creado para cartageneros y visitantes.

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“Por instrucción del alcalde Dumek Turbay Paz, hemos diseñado este gran evento llamado Familias a la Plaza, al que están invitados todos los ciudadanos que quieran tener una tarde especial con sus seres queridos. Tendremos un ambiente acogedor para el sano disfrute de quienes nos acompañen”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Familias a la Plaza iniciará su agenda a partir de las 5:00 de la tarde, en la Plaza de Variedades, ubicada en el parque Espíritu del Manglar. Allí habrá diferentes juegos para los más pequeños como inflables, trampolines, entre otros. Además, habrá show de danza a cargo de Bailarte; Show de niños de Luli Pampin y la presentación de Dj Compund.

Es importante recordarle a la ciudadanía que nuestra actividad de Familias a la plaza es gratuita, así que no hay excusas para que disfruten de este renovado espacio entregado recientemente por el alcalde Dumek Turbay Paz.

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