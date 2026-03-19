Alcaldía conmemora Día de la Mujer y del Hombre en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena conmemoró el Día de la Mujer y del Hombre con acciones en el territorio orientadas a promover la equidad, prevenir la violencia y fortalecer la convivencia, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero y su programa de Dinámica Familiar.

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En Olaya Herrera, sector Ricaurte, las mujeres protagonizaron un encuentro transformador en el marco de la estrategia “Rompe el silencio, te escucho”. A través del arte, la lúdica y el intercambio de experiencias, fortalecieron su voz, su liderazgo y su papel como agentes de cambio. Durante la jornada se abordaron temas clave como sus derechos, valores y la prevención de la violencia intrafamiliar y basada en género, promoviendo entornos dignos, seguros y saludables.

En el sector Central, los hombres asumieron el reto de cuestionar y transformar. En un espacio sobre nuevas masculinidades, se impulsó una reflexión para romper estereotipos arraigados y promover relaciones basadas en el respeto, la equidad y el trabajo en equipo.

“Estos espacios nos permiten trabajar temas fundamentales para fortalecer la unidad familiar y transformar positivamente a las familias y a los ciudadanos, con el fin de seguir construyendo una mejor ciudad”, afirmó Jorge Redondo, director del PES – Pedro Romero.

Como parte de estas acciones, también se desarrolló una jornada de sensibilización contra el maltrato hacia la mujer, enfocada en fortalecer factores protectores y promover relaciones sanas.

“Hemos aprendido mucho sobre temas que deberían hablarse diariamente en los hogares y en la sociedad. Con esta actividad nos sentimos valorados y tenidos en cuenta en nuestro día”, expresó el participante Ever Polo Beltrán.

Estas acciones se desarrollaron en articulación con la Secretaría de Participación y su Oficina de Asuntos para la Mujer y Género, COMUJER de la Universidad Rafael Núñez, la Fundación Una Mano para Avanzar y la Escuela de Gobierno en convenio con Unicolombo, consolidando una apuesta conjunta por la equidad y la convivencia.