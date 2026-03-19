Aguas de Cartagena termina parada técnica y restablece el servicio de manera progresiva

En un tiempo récord y superando el cronograma establecido, Aguas de Cartagena (Acuacar) finalizó con éxito la parada técnica programada para la modernización de la red de acueducto. El operativo, que incluyó la estratégica tercera interconexión en el sector de Henequén, permitió que la distribución de agua comenzara a normalizarse desde las 2:00 p. m. de este miércoles.

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El gerente de la entidad, John Montoya, destacó que este esfuerzo técnico no solo cumplió con la obra principal, sino que integró un despliegue masivo de 16 intervenciones adicionales en sectores como Bocagrande, Canapote y la Zona Norte, además de 18 trabajos de mantenimiento preventivo en la Planta de Tratamiento.

Un sistema blindado contra contingencias

La clave de esta jornada fue la culminación de la interconexión que inició en noviembre pasado. Esta nueva infraestructura permitirá que, ante futuras roturas o fallas en la red, el sistema tenga una capacidad de respuesta mucho más rápida, reduciendo drásticamente el número de usuarios afectados por cortes de emergencia.

“Buscamos que, en el evento de una contingencia, el impacto sea más reducido y la solución más ágil para la comunidad”, afirmó Montoya sobre la importancia de conectar estos tramos clave de transporte de agua cruda.

Restablecimiento progresivo

Aunque las válvulas ya fueron abiertas, Acuacar recordó que el llenado de las tuberías es un proceso gradual para garantizar la estabilidad de la presión y evitar daños en la infraestructura hidráulica. Se recomienda a los ciudadanos:

Verificar el estado de sus grifos y tanques de reserva.

el estado de sus grifos y tanques de reserva. Reportar cualquier anomalía o turbiedad inicial a través de los canales oficiales.

cualquier anomalía o turbiedad inicial a través de los canales oficiales. Hacer un uso responsable del líquido mientras el sistema alcanza su presión óptima en las zonas más altas o alejadas.

Con este paso, Cartagena fortalece su seguridad hídrica y adapta su red a los nuevos desarrollos urbanísticos que demanda el crecimiento de la ciudad.