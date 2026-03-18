Segundo día de parada técnica en Cartagena: sector turístico y zona norte sin agua hoy

La empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) avanza en el cumplimiento del cronograma de su gran parada técnica anual. Este miércoles se desarrolla la segunda fase de las intervenciones, la cual impacta directamente al sector turístico y la zona norte de la ciudad, donde más de 150 barrios se encuentran sin el suministro de agua potable por un periodo estimado de 20 horas.

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Acuacar informó que las actividades programadas para el martes 17 de marzo se ejecutaron en su totalidad y bajo estricta planificación. En total, se completaron 23 intervenciones (16 de mantenimiento y 7 obras de infraestructura), lo que permitió que los barrios del Grupo 1 comenzaran a registrar un restablecimiento gradual del servicio desde las 3:00 a. m. de hoy.

Uno de los hitos más importantes fue el avance en la interconexión estratégica de Albornoz, donde se logró con éxito el izado y posicionamiento de la base metálica que soportará las válvulas y accesorios del sistema.

Para dar continuidad al plan de modernización, hoy miércoles se activó la suspensión programada para el Grupo 2. Los trabajos se centran en:

Mantenimientos preventivos en plantas de tratamiento.

Intervención en válvulas reguladoras de presión.

Obras de optimización en redes principales.

La compañía recordó que el despliegue operativo busca garantizar un servicio más confiable y eficiente a largo plazo, minimizando el riesgo de daños fortuitos en la red matriz.

Barrios sin el servicio de agua potable

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro y Libertad, El Espinal, Pie del Cerro, Pie de la Popa. El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La María, Barrio España, Las Lomas, Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, Piedra de Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros y Zaragocilla.

Tampoco tendrán servicio Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Albornoz, Santa Clara, Clínica El Bosque, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, Ternera, Villas de la Victoria, Alameda La Victoria, San Fernando, Los Ciruelos, Simón Bolívar, Cárcel de Ternera, El Recreo, Universidad San Buenaventura, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia y Urbanización Anita.

También están en este grupo San Pedro Mártir, Quindío, Las Reinas, Minuto de Dios, El Educador, India Catalina, El Silencio, Nueva Jerusalén, Camilo Torres, La Florida, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, La Consolata, Ciudadela 2000, La Victoria, La Central, El Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela, Nelson Mandela, San José de los Campanos, El Rodeo y Asturias.

Finalmente, tampoco habrá servicio en Torices, Lo Amador, La María, La Candelaria, Bruselas, Alto Bosque, El Bosque, San Isidro, La Campiña, Los Calamares, Escallón Villa, Los Caracoles y San Pedro.

Se espera que, una vez finalizadas las obras de esta segunda etapa, el agua retorne a los hogares de manera progresiva. Aguas de Cartagena recomienda a los usuarios mantener las llaves cerradas durante la recuperación del sistema para evitar turbiedad y seguir el avance de los trabajos a través de sus canales oficiales.