Policía refuerzan controles en la vía El Carmen de Bolívar con campaña “Ruta Segura”

En el marco de las estrategias de prevención y control vial, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar adelantó una jornada integral en la Ruta 8001, kilómetro 1, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, dirigida a conductores y pasajeros de vehículos particulares y de servicio público.

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Durante la actividad, que hace parte de la campaña #RUTASEGURA, uniformados desarrollaron acciones de sensibilización enfocadas en el respeto por las normas y señales de tránsito, así como la importancia de adoptar comportamientos responsables en la vía.

Entre las intervenciones realizadas se destacan los chequeos preoperacionales a los vehículos, controles de velocidad, verificación de la documentación obligatoria y revisión de los elementos de prevención y seguridad vial, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para la movilidad.

Asimismo, se promovió la campaña “Seguros, Cercanos y Presentes”, bajo el lema #UnidosPorLaSeguridad, brindando orientación a los actores viales sobre cómo movilizarse de manera segura y las principales recomendaciones para prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

En el desarrollo de la jornada también se socializaron las líneas de atención #767, para reportar cualquier novedad en carretera, y la línea anticorrupción 157, fortaleciendo así la participación ciudadana y la confianza institucional.

El mayor Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de estas acciones preventivas: “Nuestro compromiso es salvar vidas. A través de estas campañas buscamos generar conciencia en todos los actores viales para que adopten conductas responsables y contribuyan a una movilidad más segura en las vías del departamento”.

En total, 40 personas fueron sensibilizadas durante dos campañas desarrolladas en este importante corredor vial, reafirmando el compromiso de las autoridades con la seguridad y la prevención en las carreteras de Bolívar.