Oliverio Castellanos exige a la Fiscalía actuar frente a su reintegro en el Concejo de Cúcuta

Cúcuta.

El concejal Oliverio Castellanos denunció que, pese a decisiones judiciales a su favor, no ha sido posesionado en el Concejo de Cúcuta.

Ante esto, exige a la Fiscalía y Procuraduría, dar una respuesta para el restablecimiento de sus derechos.

“El Consejo de Estado restablece mis derechos en junio de 2025, pero la presidenta de ese entonces no quiso posesionarme. Iniciamos acciones disciplinarias y penales que aún no han dado resultado”, afirmó.

El cabildante agregó que posteriormente el Tribunal Administrativo emitió un nuevo fallo ordenando su posesión.

“Se le da la orden al presidente del Concejo de ‘obedézcase y cúmplase’, pero no ha querido posesionarme. El primero de marzo me presenté y hasta hoy no me ha llamado”, señaló.

Castellanos cuestionó las razones detrás del incumplimiento.

“¿Por qué no ha querido? Simplemente porque no ha querido, a pesar de que hay una orden judicial. Debo estar en el Concejo desde el año pasado”, dijo.

También indicó que ya interpuso acciones ante los entes de control.

“Queda en manos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación determinar cuáles fueron las faltas disciplinarias y penales que cometió la mesa directiva”, sostuvo.

Finalmente, advirtió sobre una presunta vulneración de derechos.

“Están violando mis derechos, los de mis electores y los de la corporación. Es preocupante lo que está pasando en el Concejo. Espero que las autoridades se pronuncien y poder regresar a servirle a los cucuteños”, concluyó.