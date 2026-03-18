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No son creíbles las afirmaciones del presidente Petro: general ecuatoriano por bomba en la frontera

Wagner Bravo, general ecuatoriano, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor y fue secretario de Seguridad, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la bomba que se halló en territorio colombiano y que el presidente Gustavo Petro endilgó al Ejército ecuatoriano, anunciando que enviaría una carta de protesta.

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Ante los señalamientos del mandatario colombiano, sostuvo que “realmente no son creíbles esas afirmaciones”.

Aclaró que tanto la Fuerza Aérea Colombiana como la tienen ese tipo de bombas. Sin embargo, aclaró que ellos tienen 16 aviones y ninguno de ellos se usó para atacar objetivos en Colombia. “No es creíble”.

Indicó que la denuncia que se debió haber hecho, en caso de que se hubiera dado una acción irregular, es que las fuerzas de Ecuador violaron el espacio aéreo de Colombia, aunque argumentó que eso no se hizo porque los radares no lo registraron, además de que ninguna persona denunció el hecho.

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“Si hablamos de 27 personas fallecidas, ¿Cómo es que la ciudadanía del sector no lo denunció?”, cuestionó.

¿Por qué apareció esa bomba en la frontera entre Ecuador y Colombia?

Comentó que, basándose en las fotos y la información que obtuvo, se trata de una bomba construida por el año 1986.

“Definitivamente no es del bloque comunista, sino en Israel o Estados Unidos. Vamos a mitad de la selva que está con mucha corrosión, por lo que no puede haberse lanzado ayer. Debe tener por lo menos 10 o 15 años”, manifestó.

Es por eso que dijo que, quizás, puede ser una bomba que se usó en una operación colombiana para destruir a Raúl Reyes, excabecilla de las Farc, y que pudo haberse quedado allí por un error en su fabricación.

“Está ahí, se la encuentra casualmente y esas plantaciones de coca no son silvestres, tienen unos campesinos que los están manteniendo, entonces ¿por qué no lo denunciaron?”, reiteró.

Subrayó que Ecuador no quiere una guerra con “el pueblo hermano de Colombia”.

¿Es posible que se haya cometido un error en una operación ecuatoriana?

“Todo es posible por la inmediatez y la premura, pero ninguna operación militar se la hace planificadamente”, señaló. Además, indicó que tras una acción de esa magnitud siempre se hacen informes sobre el uso y la cantidad de material militar.

Finalmente, pidió que no se manejen las relaciones internacionales entre Colombia y Ecuador, además de solicitar una conversación entre los presidentes Noboa y Petro, junto a sus cancilleres.

Escuche la entrevista completa aquí:

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