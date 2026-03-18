Mujer de 67 años es asesinada durante un atraco en el barrio Ternera de Cartagena

Un nuevo hecho de sangre empaña la tranquilidad del sector sur de la ciudad. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Esilda del Carmen Reyes Martínez, una mujer de 67 años de edad, quien fue víctima de un ataque con arma de fuego en medio de un presunto hurto en el barrio Ternera.

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Los hechos se registraron sobre la carrera 81, este martes 17 de marzo. Según el reporte preliminar de la comunidad y las autoridades, la mujer, dedicada a oficios varios, fue interceptada por sujetos armados que, en medio del forcejeo intentaron despojarla de una suma de dinero, le propinaron una herida mortal.

Tras el ataque, Reyes Martínez fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano. A pesar de que los galenos realizaron maniobras de reanimación y esfuerzos por salvar su vida, la gravedad del impacto causó su deceso horas después del ingreso.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver en el hospital. Actualmente, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad en la zona para identificar y capturar a los responsables de este homicidio.

Este suceso ha generado consternación entre los vecinos de Ternera, quienes hacen un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector ante el incremento de los atracos a mano armada.