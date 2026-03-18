Gobernación de Bolívar y comunidades insulares se unen para diseñar el nuevo Laguito incluyente

La Gobernación de Bolívar, a través de la gobernadora (e) Juliana Solano Char, lideró un espacio de diálogo con los líderes de las comunidades de Tierra Bomba, Caño del Oro, Bocachica y Punta Arena, con el propósito de socializar y escuchar sus aportes frente al proyecto de El Laguito.

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En la jornada también participaron representantes de la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y la Secretaría de Turismo del Distrito, consolidando un escenario institucional enfocado en la construcción colectiva.

Durante el encuentro, se reiteró que el proyecto de El Laguito no solo contempla una obra de infraestructura.

“También se proyecta como un motor para el desarrollo turístico, la generación de empleo y el disfrute de cartageneros y visitantes”, señaló la Gobernadora encargada.

Destacó la importancia de escuchar a las comunidades y tener en cuenta sus recomendaciones para avanzar en una obra incluyente, que beneficie tanto a los habitantes de la zona insular como al sector turístico de la ciudad.

La Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de continuar estos espacios participativos, garantizando que el desarrollo llegue de manera equitativa y sostenible a todos los territorios.

En marcha el proyecto

El año anterior, en un ambiente de celebración y el sentimiento compartido de que por fin terminaron décadas de espera, la Gobernación de Bolívar dio inicio a la Fase 1 de la recuperación integral de El Laguito.

Este proyecto considerado histórico y que tiene como finalidad transformar este emblemático cuerpo de agua y su entorno urbano.

En su momento, el.mandatario señaló que “El proyecto permitirá recuperar integralmente este espacio deteriorado y el entorno ambiental. La intervención contempla la construcción de canchas deportivas, la reactivación de deportes náuticos y el retorno de embarcaciones no motorizadas”, afirmó el gobernador.

Fases del proyecto

FASE 1: Transformación urbana y recuperación del espacio público.

La primera fase incluye la actualización de estudios urbanísticos y paisajísticos, además de obras que recuperarán el sector con infraestructura moderna, segura y sostenible.

Entre las principales intervenciones se destacan:

*Senderos peatonales: 454 metros en la playa del Hilton; sendero elevado en voladizo de 220 metros; y 290 metros adicionales hacia Castillogrande.

*Parque infantil y áreas recreativas: más de 3.000 m² con zonas biosaludables, plazas y juegos.

*Zona de parqueaderos: 5.623 m², capacidad para 138 vehículos, 4 buses y 40 motos.

*Equipamiento turístico: baños, duchas, vestieres, módulos comerciales, bodegas y zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba.

*Espacios deportivos: cancha reglamentaria de fútbol, dos canchas de voleibol y áreas verdes.

*Zonas de descanso: mobiliario urbano, sombra, puntos de vigilancia y rutas peatonales.

*Senderos ambientales y palafíticos alrededor de todo El Laguito.

*Embarcaderos marítimos para mejorar la operación de transporte hacia Tierra Bomba.

FASE 2: La solución ambiental definitiva

Mientras avanza la recuperación urbanística, se estructura una fase que garantizará la sostenibilidad ecológica de El Laguito.

La Fase 2 contempla:

*Canal de interconexión entre El Laguito y el mar Caribe (25 metros de ancho, 1,5 metros de profundidad).

Dos espolones estratégicos para controlar sedimentación y mejorar el intercambio de aguas.

*Dragados de precisión, geotextiles y estructuras de disipación de energía.

Nuevo puente peatonal entre el Hilton y Castillogrande, con 6,5 metros de altura y accesibilidad universal.