Escuela Taller Cartagena de Indias abre convocatoria Banco de Jurados de las Fortificaciones

En cumplimiento de su Plan Anual de las Fortificaciones para el 2026, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de estos Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, abre inscripciones hasta el miércoles 1 de abril de 2026 para conformar un Banco de Jurados que tiene como objetivo evaluar y seleccionar las mejores propuestas que se presenten para optar a las becas Domingo de entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas y programación artística y cultural Muralla para todos.

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Los programas mencionados son parte de las estrategias de formación de públicos lideradas por la Etcar para reivindicar a las fortificaciones como espacios de encuentro y disfrute cultural, buscando resaltar los valores universales excepcionales del Puerto, fortalezas y conjunto monumental de la ciudad, incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco en 1984.

Esta convocatoria busca la postulación de expertos de todo el país en cultura, artes, patrimonio cultural y/o divulgación cultural, con o sin título universitario, para promover procesos transparentes y democráticos que permitan escoger con criterios de calidad, idoneidad y transparencia a los ganadores de las convocatorias para la selección de iniciativas artísticas y culturales.

Los interesados en participar pueden consultar los términos de la convocatoria en la página web https://fortificacionescartagena.com.co/es/14618-2/, donde se establece un presupuesto de veintidós millones quinientos mil pesos ($22.500.000) y un reconocimiento económico de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) a cada jurado designado.

Para la evaluación de las hojas de vida postuladas, la Etcar designará un comité interno de profesionales con conocimiento y experiencia en las áreas de participación, quienes revisarán la documentación entregada, verificarán la información, y otorgarán el puntaje de acuerdo con los Criterios de Evaluación. Con base en los formatos de evaluación, la Etcar procederá a elaborar y publicar en la página web www.fortificacionescartagena.com.co un informe de evaluación con los puntajes otorgados.

El director de la Etcar, Jorge Redondo Suárez, expresa: “Seguimos fomentando la oferta cultural para cartageneros y visitantes en las fortificaciones, generando los espacios para la circulación de artistas, la creatividad, el ocio, el aprendizaje y el entretenimiento de las familias, que a fin de cuentas afianza el mensaje de un patrimonio de todos, y genera una verdadera apropiación social del patrimonio”.