En una riña asesinan con arma blanca a joven de 22 años en El Espinal

Un acto de intolerancia cobró la vida de un joven cartagenero en el sector de El Espinal. La víctima, identificada como Erick Santiago Medina Ortiz, de 22 años, perdió la vida tras recibir heridas mortales con arma blanca en medio de una disputa.

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Según versiones recolectadas por la comunidad en el lugar de los hechos, se originó una riña en la que Medina Ortiz, quien se dedicaba a oficios varios, resultó gravemente herido.

A pesar de ser auxiliado y trasladado rápidamente a un centro asistencial cercano, el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver y el levantamiento correspondiente. Por su parte, las autoridades iniciaron las indagaciones pertinentes para identificar al agresor y establecer los motivos que desencadenaron el enfrentamiento que terminó en tragedia.