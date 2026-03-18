Presidente de Irán confirma el “asesinato” del ministro de Inteligencia

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, confirmó este miércoles la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, durante la guerra contra Israel y Estados Unidos y condenó el “cobarde asesinato” del funcionario, el tercer alto mando de la república islámica abatido en pocas horas.

Pezeshkian no reveló quién lanzó el ataque, pero durante la mañana Israel anunció que Jatib fue “eliminado”, el último de una serie de altos funcionarios iraníes abatidos desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, cuando el anterior líder supremo Alí Jamenei murió en un ataque de israelí-estadounidense que detonó el conflicto. También fue abatido el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y esta semana el jefe del Consejo Superior de Seguridad, Ali Larijani y Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij.

“El cobarde asesinato de mis queridos colegas Esmail Jatib, Alí Larijani y Aziz Nasirzadeh, junto con algunos de sus familiares y el equipo que los acompañaba, nos sumió en el duelo”, declaró el mandatario.