Desaparición de seis jóvenes en Mariquita estaría relacionada con reclutamiento forzado

Tolima

El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, reveló en las últimas horas que la desaparición de seis jóvenes en el municipio de Mariquita, al parecer, guarda relación con el fenómeno de reclutamiento forzado que se presenta en la zona limítrofe con el departamento de Caldas.

Los jóvenes, entre los 18 y 21 años, desaparecieron de manera paulatina en el transcurso del pasado mes de enero, sin que hasta ahora se conozca pista alguna sobre su paradero. La declaración del secretario del Interior es el primer indicio que sale a la luz pública de manera oficial.

“Existe la alerta temprana 02 de 2023 de la Defensoría del Pueblo, donde se advierte sobre una situación en la subregión norte del Tolima, debido a que en el departamento de Caldas, fronterizo con esa región, existen grupos armados organizados y disidencias de las Farc, lo que pone en grave riesgo a los menores de ser objeto de uso en el conflicto armado. En el municipio de Mariquita hay seis jóvenes entre los 18 y 21 años desaparecidos, y todo indica que se trata precisamente de reclutamiento forzado”, señaló el secretario.

Los seis jóvenes de Mariquita han sido identificados como: David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. Hay un séptimo caso: al parecer, un joven de Fresno desaparecido en el vecino municipio de Mariquita.

A propósito, el secretario advirtió sobre el uso que los grupos armados hacen de las redes sociales para reclutar a jóvenes o menores de edad.

“Las redes sociales están siendo utilizadas para dos delitos supremamente graves: primero, el reclutamiento forzado, con ofrecimientos de dádivas, dinero y supuestas mejores oportunidades por parte de grupos armados organizados; el segundo delito que se presenta con mayor frecuencia es el de trata de personas, donde también son engañados con oportunidades de empleo en otros países con sumas exorbitantes de dinero, pero terminan siendo llevados allí para la comercialización sexual”, detalló Suárez.

A propósito, el funcionario contó que se ha identificado que grupos al margen de la ley están “tercerizando” el delito de reclutamiento. Bandas locales en Armero Guayabal, Ambalema, Honda, San Sebastián de Mariquita y Lérida son contratadas para el control social mediante el microtráfico y préstamos ‘gota a gota’, y estas, a su vez, se encargan del reclutamiento.

Finalmente, Suárez destacó la cifra de 17 menores de edad recuperados en el Tolima durante el último tiempo, quienes habían sido reclutados por grupos armados en otros departamentos.