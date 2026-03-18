Cuerpo de Bomberos atendió un incendio estructural en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte

En horas del mediodía de este miércoles, 18 de marzo, se presentó un incendio estructural en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, que comprometió cuatro viviendas de madera con techo de zinc, ubicadas en la parte trasera de un inmueble en la carrera 60A C, lote 37-162, manzana 378.

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Como resultado de la emergencia, tres viviendas fueron consumidas en su totalidad, siendo una de ellas el punto de origen del incendio. Estas eran habitadas por:

Un adulto y un menor de edad.

Un adulto mayor.

Tres adultos y tres menores de edad.

En una de las viviendas afectadas se encontraban almacenadas, aproximadamente, 110 bolsas de cemento.

Una cuarta vivienda presentó afectaciones parciales en su parte lateral derecha, específicamente, en paredes de madera y techo de zinc. En esta residían dos adultos y dos menores de edad.

Gracias a la oportuna respuesta de las unidades de emergencia, la situación fue controlada y no se reportaron personas lesionadas.

Se rescató una tortuga morrocoy, viva, debajo de la estructura que quedó del incendio.

Recomendaciones a la comunidad:

-Evitar conexiones eléctricas improvisadas o en mal estado.

-No sobrecargar tomacorrientes.

-Mantener vigilancia permanente al utilizar estufas o elementos de cocción.

-No dejar velas encendidas sin supervisión.

-Tener a la mano números de emergencia y reportar cualquier situación de riesgo de manera oportuna.

Las autoridades reiteran el llamado a la prevención como la principal herramienta para evitar este tipo de emergencias.