Cuatro capturados y 2 mil dosis de estupefacientes incautados en diferentes barrios de la ciudad

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, la Policía Nacional de Colombia, capturó a cuatro personas en flagrancia.

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En el corregimiento de la Boquilla, capturados dos jíbaros con estupefacientes

En desarrollo de actividades de registro y control a personas adelantadas por la Policía Nacional de Colombia en una de las calles del corregimiento de la Boquilla, se observó a dos ciudadanos quienes, al percatarse de la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva.

En virtud de lo anterior, se procedió a su intervención y verificación, encontrándoles en su poder dos bolsas en cuyo interior había 746 dosis de cocaína y 70 dosis de marihuana. De forma inmediata se realizó la incautación de las sustancias encontradas y se les notificó su captura por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el barrio El Espinal, cae ‘El Eduar’, con alucinógenos

En operativos de registro y control en el barrio El Espinal, por información de la ciudadanía, fue capturado el ‘El Eduar’ de 18 años, a quien le incautaron 10 dosis de tusi, listas para su comercialización.

En el barrio Getsemaní, capturado ‘el Cole’, con estupefacientes

Así mismo, en vía pública, del barrio Getsemaní, gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, fue capturado ‘el Cole’, de 28 años, quien tenía en su poder 15 dosis de marihuana; señalado por la comunidad del expendio de estas sustancias en el sector.

Hallazgo de un paquete prensado de marihuana

Finalmente, en inmediaciones del barrio Getsemaní, durante patrullajes con integrantes de la Armada Nacional, fue encontrado un paquete de marihuana con un peso aproximado de 1 kilo. Al parecer, fue abandonado por la presencia policial en el sector.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 961 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 471 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.