CNE declara elección en 13 curules de paz: Bolívar ya tiene representantes de las víctimas

El Consejo Nacional Electoral informó que avanzan los procesos de escrutinio tras la jornada electoral del pasado 8 de marzo, destacando importantes resultados en el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena.

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A nueve días de los comicios, los delegados del Consejo Nacional Electoral culminaron el escrutinio en 13 de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y procedieron a declarar la elección en dichos territorios, consolidando así la representación de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030.

Este proceso representa un paso fundamental para garantizar la participación política efectiva de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la paz.

En este contexto, el CNE destacó que el departamento de Bolívar hace parte de la región Caribe donde ya fue declarada la elección de Representantes a la Cámara, junto con Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre, lo que refleja el avance y la eficiencia del proceso electoral en esta zona del país.

Durante esta etapa del escrutinio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quiroz, señaló que la revisión de resultados se adelanta con plenas garantías de transparencia.

“El escrutinio avanza con normalidad y tranquilidad para todos los partidos, coaliciones políticas y la ciudadanía en general. Trabajamos con celeridad, pero siempre con legitimidad y transparencia”, afirmó el magistrado.

El alto tribunal electoral también precisó que continúan los escrutinios de Cámara de Representantes en diferentes comisiones escrutadoras del país, proceso que posteriormente dará paso al escrutinio correspondiente al Senado de la República.

Desde el Consejo Nacional Electoral se reitera el compromiso de seguir garantizando procesos electorales legítimos, transparentes y con plenas garantías para la democracia, tanto en Cartagena como en todo el departamento de Bolívar.