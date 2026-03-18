Cemento País y Latido Solidario se unen para apoyar a damnificados por inundaciones en Córdoba

La empresa Cemento País, en colaboración con la Fundación Latido Solidario, ha entregado ayudas humanitarias en Montería, Córdoba, en el marco de las inundaciones que han afectado a la región. La Fundación Latido Solidario aportó una cocina especializada para elaborar alimentos para las familias damnificadas.

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“La labor de la Fundación Latido Solidario es un ejemplo de solidaridad y compromiso con la comunidad”, afirma Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País. “Este grupo de mujeres poderosas de Montería está demostrando que juntas pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas que más lo necesitan”.

La entrega de ayudas humanitarias es un ejemplo de la responsabilidad social de Cemento País y su compromiso con el bienestar de las comunidades donde opera. La empresa sigue trabajando para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones y contribuir al desarrollo sostenible de la región.