Caen dos presuntos extorsionistas en Cartagena: exigían dinero para devolver cadena de oro robada

La Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), sigue implacable contra el delito de extorsión en la ciudad de Cartagena, logrando la captura en flagrancia de dos presuntos delincuentes al interior de un reconocido centro comercial.

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De acuerdo con el relato de la víctima, un turista nacional, en la isla de Cholón le habrían hurtado una cadena con un dije de oro bajo la modalidad de raponazo, prenda avaluada en más de 40 millones de pesos. Días después, fue contactado a través de redes sociales, donde le exigían una considerable suma de dinero a cambio de la devolución de la joya.

Ante esta situación, tomó contacto con funcionarios del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) a través de la línea 165.

De inmediato, un grupo de investigadores especializados recepcionó la denuncia y procedió a recopilar los elementos materiales probatorios del caso, para posteriormente desplegar un operativo antiextorsión controlado en un centro comercial del barrio El Espinal, en el que lograron la captura de estos dos sujetos justo cuando la víctima les entregaba la suma de 4 millones de pesos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, procesados por el delito de extorsión y en las próximas horas un juez de control de garantías legalizará su captura y determinará la imposición de medida por estos hechos.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 17 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.