Afinia avanza con los trabajos de optimización del servicio en Montecristo

Continuando con el compromiso de brindar a los clientes del municipio Montecristo un servicio con mayor calidad, Afinia, filial del Grupo EPM, seguirá renovando este jueves, 19 de marzo, la infraestructura eléctrica que suministra energía a esta localidad.

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El equipo técnico desarrollará trabajos de instalación y mantenimiento de elementos de red y de poda técnica preventiva, para los que es necesario interrumpir el servicio en la zona urbana y rural de Montecristo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Estas labores programadas hacen parte del plan de acción que desarrolla Afinia para contribuir al bienestar de los habitantes con un servicio seguro, confiable y estable.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.