Afinia avanza con los trabajos de optimización del servicio en Montecristo
Estas acciones hacen parte del plan de mejora continua que desarrolla la compañía para optimizar la calidad del servicio en la región
Continuando con el compromiso de brindar a los clientes del municipio Montecristo un servicio con mayor calidad, Afinia, filial del Grupo EPM, seguirá renovando este jueves, 19 de marzo, la infraestructura eléctrica que suministra energía a esta localidad.
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El equipo técnico desarrollará trabajos de instalación y mantenimiento de elementos de red y de poda técnica preventiva, para los que es necesario interrumpir el servicio en la zona urbana y rural de Montecristo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Estas labores programadas hacen parte del plan de acción que desarrolla Afinia para contribuir al bienestar de los habitantes con un servicio seguro, confiable y estable.
Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.