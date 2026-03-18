A la cárcel alias ‘El Bombo’ por el asesinato de un adolescente de 15 años en Cartagena

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar judicializó a Jhon Fran Guevara Vargas, alias El Bombo, quien estaría comprometido en el asesinato de un menor de edad en Cartagena.

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Según consta en el proceso, el pasado 12 de marzo el ahora procesado, de 23 años, se encontraba en una cancha de fútbol en el barrio Olaya Herrera cuando, al parecer, en medio de un acto de intolerancia inició una riña con un adolescente, de 15 años.

En la pelea habrían salido involucradas las familias de ambos hombres, por lo que el menor decidió abandonar el lugar e irse a la residencia de otro pariente.

Momentos después alias El Bombo, al parecer, llegó a la casa donde se encontraba el joven y luego de discutir con él le disparó. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, allí falleció.

La comunidad que se percató de la situación lo detuvo y entregó a la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.

Por decisión judicial el hombre cumplirá la medida de aseguramiento en centro carcelario.