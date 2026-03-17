SIC investiga a administradora de Catedral de Sal de Zipaquirá por vender entrada solo en paquete

Catedral de sal de Zipaquirá es el segundo lugar culto más impresionante del mundo / Picasa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra la empresa administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá por presuntamente no ofrecer el tiquete de entrada de forma individual sino en paquetes que incluyen visitas guiadas, acceso al museo arqueológico, transporte en tren, entre otros, que quizá los usuarios no quisieran tener.

(Puede leer: Gobierno baja requisitos para nombrar Superfinanciero, SIC y Sociedades, ¿salvavidas a Rusinque?)

“Estos paquetes, denominados pasaportes, no permitirían a los visitantes elegir libremente los servicios que desean adquirir, ya que la compra del tiquete de acceso al templo implica necesariamente la adquisición obligatoria de otros servicios adicionales”, señaló la entidad en un comunicado.

Para la SIC esto constituye el núcleo de la posible práctica anticompetitiva bajo investigación, lo que habría llevado a un presunto posible abuso de posición de dominio por venta atada.

Entre los servicios que se incluirían de manera obligatoria junto con la entrada a la Catedral de Sal, se encuentran los siguientes:

Visitas guiadas dentro del templo de la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Acceso a internet.

Ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza.

Ingreso al Museo Arqueológico de Zipaquirá.

Transporte mediante el tren de salida.

Como argumento, la entidad afirmó que “aproximadamente solo el 50% de los turistas que adquieren estos pasaportes estarían utilizando efectivamente los servicios adicionales, lo que reforzaría la hipótesis según la cual dichos servicios no resultarían indispensables para la visita a la Catedral y, por tanto, su inclusión obligatoria podría generar afectaciones para la libertad de elección de los consumidores y el incremento de los costos al tener que pagar no solo por el servicio que quiere, sino por los adicionales”.

(Además: Fusión Tigo-Movistar: ¿Usuarios están protegidos ante cambios de precio y calidad? Experto explica)

La empresa podrá presentar descargos, solicitudes probatorias y ofrecer garantías de considerarlo pertinente.