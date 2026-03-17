San Jacinto del Cauca- Bolívar cuenta nuevamente con servicio de gas natural

La Gobernación de Bolívar logró que se restableciera el servicio de gas en el municipio de San Jacinto del Cauca, luego de más de ocho meses sin el suministro.

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Volver a contar con el servicio de gas natural le devuelve a cientos de familias la posibilidad de retomar sus actividades cotidianas con normalidad.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, resaltó que este resultado es una muestra del compromiso de su administración con las comunidades más necesitadas.

“San Jacinto del Cauca no podía seguir esperando. Fueron meses difíciles para su gente y hoy podemos decirles que les cumplimos. Este logro es fruto del trabajo conjunto, de no rendirnos y de poner siempre a la comunidad en el centro de nuestras decisiones”, sostuvo el mandatario.

Este importante avance fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la empresa Surtigas, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Municipal, quienes desarrollaron diversas mesas de trabajo orientadas a encontrar soluciones efectivas frente a esta problemática.

Durante el tiempo de suspensión, la comunidad enfrentó múltiples dificultades, especialmente en la preparación de alimentos, lo que impactó directamente su calidad de vida.

Ante esta situación, las entidades involucradas unieron esfuerzos para garantizar el retorno del servicio en condiciones seguras y sostenibles.

A partir de hoy, la mayoría de los barrios del municipio ya cuentan nuevamente con gas, marcando un avance significativo en el bienestar de sus habitantes.

El mandatario también aseguró que su gobierno continuará adelantando acciones para garantizar servicios esenciales en todo el departamento.

“Vamos a seguir llegando a cada rincón de Bolívar con soluciones reales. Nuestro compromiso es claro: trabajar sin descanso para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y cerrar brechas históricas en los territorios”.

La Gobernación de Bolívar reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera articulada para atender las necesidades de las comunidades y mejorar sus condiciones de vida.