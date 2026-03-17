Real Cartagena rescató un punto en Envigado, pero dejó escapar la victoria en el Polideportivo

En un duelo de necesidades similares por la décima fecha del Torneo BetPlay I-2026, Real Cartagena igualó 1-1 ante Envigado en el estadio Polideportivo Sur. Aunque el equipo de la “Heroica” estuvo cerca de traerse los tres puntos, la reacción del conjunto naranja en el cierre del partido impidió la celebración completa.

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Los primeros 45 minutos carecieron de brillo. Ante una asistencia discreta en las tribunas, ambos equipos se enredaron en un trámite cortado y con pocas aproximaciones a las áreas. Ni el local pudo imponer su ritmo ni el visitante logró capitalizar la posesión, enviando el juego al descanso con un pálido 0-0.

Para la etapa complementaria, el equipo dirigido por Álvaro Herrera salió con otra disposición. Tan solo cuatro minutos después de reanudarse el juego (minuto 49), una excelente proyección de Álvaro Meléndez terminó en un centro preciso que Fredy Montero conectó de cabeza para abrir el marcador.

Con el 0-1 a favor, Herrera movió sus piezas buscando frescura y control, dándole paso a hombres como Mauro Manotas, Héctor Long y Juan Sebastián Herrera. Sin embargo, el equipo perdió peso en ataque y permitió que Envigado adelantara líneas.

El empate y lo que viene

La insistencia del local dio frutos al minuto 73, cuando Edison López aprovechó una desatención defensiva para sellar el 1-1 definitivo. Pese a los intentos finales, Real Cartagena no pudo recuperar la ventaja y sumó una unidad que lo deja con 19 puntos, bajando a la cuarta posición de la tabla.

El conjunto auriverde tendrá una prueba de fuego en la próxima jornada. El domingo 22 de marzo, a las 8:30 p. m., recibirá en el estadio Jaime Morón León al Unión Magdalena, en lo que será una nueva edición del “Clásico de la Sierra” clave para las aspiraciones de ascenso.