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No lo llamaría crisis del sector lácteo; se van por decisión del grupo empresarial: MinAgricultura

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino aseguró que el Gobierno nacional tras conocer el anuncio de la salida del Grupo Gloria, planteó a los productores de leche organizarse en cooperativas para industrializar y transformar su el producto en leche en polvo.

En diálogo con 6AM W, señaló que la salida de Gloria no se debe a problemas de precio, sino a una decisión empresarial de concentración, y aseguró que el impacto en el acopio lechero total es menor al 1.6%.

“Se están buscando soluciones rápidas con otras industrias lácteas (Alpina, Colanta) para asegurar el acopio de la leche de los productores desplazados”, puntualizó la ministra de Agricultura.

Respecto al precio regulado, explicó que la fórmula anual arrojó un incremento del 1.3% para 2024, lo cual es inferior a la inflación; el Consejo Nacional Lácteo revisará esta fórmula durante el año para un posible ajuste en el segundo semestre.

Añadió que se enfatiza que el precio actual pagado a los productores está por encima del precio mínimo regulado, a menudo incluyendo bonificaciones voluntarias, y se llama a la formalización para garantizar estos pagos.

Finalmente, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino señaló que se va a revisar la fórmula para establecer si es viable un nuevo incremento en el precio del litro de leche que se paga al productor.