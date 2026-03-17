Nebraska enfrenta el mayor incendio de su historia

Nebraska sigue fuera de control debido a múltiples incendios forestales activos en distintas zonas del centro y oeste. El más grande de ellos, conocido como el Morrill Fire, ya es el más grande en la historia del estado, con más de 570,000 acres afectados y apenas un 18 % de contención.

Otros focos importantes como el Cottonwood Fire y el Road 203 Fire continúan activos, algunos aún sin ningún nivel de control, lo que ha obligado a desplegar recursos estatales y federales, incluyendo helicópteros de la Guardia Nacional para combatir las llamas desde el aire.

Las autoridades confirmaron que al menos una persona ha muerto, mientras decenas de estructuras han sido dañadas o destruidas y miles de cabezas de ganado se han visto afectadas. El gobernador Jim Pillen declaró el estado de emergencia y ordenó una prohibición estatal de quemas hasta el 27 de marzo, en un intento por evitar que la situación empeore.