Nebraska enfrenta el mayor incendio de su historia
Más de 700,000 acres han sido consumidos por múltiples incendios activos, incluido el mayor registrado en la historia del estado.
Nebraska sigue fuera de control debido a múltiples incendios forestales activos en distintas zonas del centro y oeste. El más grande de ellos, conocido como el Morrill Fire, ya es el más grande en la historia del estado, con más de 570,000 acres afectados y apenas un 18 % de contención.
Otros focos importantes como el Cottonwood Fire y el Road 203 Fire continúan activos, algunos aún sin ningún nivel de control, lo que ha obligado a desplegar recursos estatales y federales, incluyendo helicópteros de la Guardia Nacional para combatir las llamas desde el aire.
Las autoridades confirmaron que al menos una persona ha muerto, mientras decenas de estructuras han sido dañadas o destruidas y miles de cabezas de ganado se han visto afectadas. El gobernador Jim Pillen declaró el estado de emergencia y ordenó una prohibición estatal de quemas hasta el 27 de marzo, en un intento por evitar que la situación empeore.
Valeria Araque Yepes
Corresponsal internacional en Miami, FL. Comunicadora social y periodista, MA en relaciones públicas....