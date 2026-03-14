Video: Embajada estadounidense en Bagdad recibió el impacto de un dron que provocó un incendio

Un dron impactó contra la embajada estadounidense ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio. EFE / Tasnim News / TASNIM NEWS

Un dron impactó este sábado en la embajada estadounidense en Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas.

Mientras tanto, en redes sociales se está difundiendo un video en el que se muestra humo y llamas saliendo de la legación estadounidense, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad.

Desde que EE.UU. e Israel iniciaran su campaña de bombardeos contra Irán y asesinaran al líder supremo iraní Alí Jameneí, la embajada de Estados Unidos en Bagdad ha sido blanco de varios ataques.

El 1 de marzo, varias decenas de manifestantes intentaron irrumpir en la Zona Verde de la capital iraquí al grito de “Muerte a América.

El 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes de origen desconocido. El sistema de defensa aérea de la legación interceptó los proyectiles y, según fuentes de seguridad iraquíes, no se había determinado si hubo daños.

Ese mismo día, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, condenó el ataque, lo calificó de “acto terrorista” y ordenó perseguir a los responsables. Subrayó que atacar misiones diplomáticas constituye una amenaza para la seguridad y estabilidad del país.

Posteriormente, el 9 de marzo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó a las autoridades iraquíes a garantizar la seguridad de la embajada tras las protestas violentas y los incidentes recientes. El Gobierno estadounidense reforzó la seguridad en sus instalaciones diplomáticas.

El 10 de marzo, un dron impactó en el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense cerca del aeropuerto. De los al menos seis drones lanzados, cinco fueron interceptados y uno impactó dentro del recinto sin que se reportaran víctimas.

Mientras, EE.UU. e Israel han bombardeado posiciones y cuarteles de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, una confluencia de varias agrupaciones de distinto signo, plenamente integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, muchas de las cuales son abiertamente proiraníes y están conformadas por chiíes.

EE.UU. considera como terroristas algunas de esas milicias.

Así resultó la embajada de Estados Unidos en Bagdad:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: