Mujeres de Talaigua Nuevo fortalecen su autoestima en el taller emocional “El Espejo del Alma”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, marzo se consolida como un espacio para exaltar la lucha, la resiliencia y el valor de las mujeres en la sociedad, promoviendo el respeto, la equidad y el fortalecimiento del amor propio como base para una vida libre de violencias.

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En la Casa de la Cultura de Talaigua Nuevo, un grupo de mujeres vivió una experiencia diferente, íntima y transformadora. El Grupo de Policía Comunitaria (EMFAG), liderado por la patrullera Sandry Jiménez, desarrolló el taller de expresión “El Espejo del Alma”, bajo el lema “Mujer, eres valiosa, ámate”.

La actividad, cargada de emociones, invitó a las participantes a mirarse más allá de lo físico. En un momento de silencio, cada mujer se enfrentó a su reflejo para reconocer su historia, su valor y su dignidad como ser humano.

Posteriormente, con lápices, colores y mucha sinceridad, plasmaron en dibujos sus talentos, virtudes y los roles en los que se sienten fuertes. Asimismo, identificaron sus miedos y aspectos por mejorar, no como debilidades, sino como oportunidades para crecer y fortalecer su resiliencia.

El espacio también permitió abrir el corazón. Entre palabras y experiencias, las asistentes compartieron el significado de sus creaciones, fortaleciendo la sororidad y el apoyo mutuo.

“Estas actividades no solo fortalecen la autoestima, también nos permiten identificar situaciones de riesgo y acercarnos más a la comunidad para protegerla”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Durante la jornada, muchas mujeres lograron expresar sentimientos que antes guardaban en silencio, reconociendo su valor personal y rompiendo barreras emocionales.

La Policía destacó que este tipo de encuentros permite detectar, de manera preventiva, posibles situaciones de vulnerabilidad, orientando futuras acciones de acompañamiento y protección.

Al final, cada dibujo quedó como un símbolo: un recordatorio tangible de que la seguridad también nace desde el amor propio y el respeto por sí mismas