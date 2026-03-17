Motociclistas reciben llamado a la prevención en la vía Sincelejo–Calamar, Bolívar

En el kilómetro 132+600 de la vía Sincelejo–Calamar, uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar adelantaron jornadas de prevención dirigidas a motociclistas y sus acompañantes, con el objetivo de reducir los siniestros viales y salvar vidas en este importante corredor.

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Durante la actividad, que hace parte de la campaña “Muévete Seguro, no coloques en riesgo tu vida”, se abordaron temas clave como el respeto por las señales de tránsito, la importancia de conducir a la defensiva y la obligación de usar casco y demás elementos de protección.

Asimismo, las autoridades reiteraron la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, conforme a la Ley 1696, e hicieron énfasis en la necesidad de realizar pausas activas en trayectos largos para evitar la fatiga.

Los uniformados también socializaron la línea #767, habilitada para reportar cualquier novedad en la vía, además de realizar controles de velocidad y verificación de documentos.

En total, 40 personas fueron sensibilizadas en dos jornadas desarrolladas en este punto estratégico.

“Nuestro compromiso es proteger la vida de todos los actores viales. Estas campañas buscan generar conciencia y fomentar comportamientos responsables en las carreteras del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

Las autoridades continuarán desplegando este tipo de actividades en distintos tramos viales, invitando a los conductores a respetar las normas y priorizar siempre la seguridad.