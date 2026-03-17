MinComercio impone arancel del 35% a barras de acero de China para proteger la industria nacional

MinComercio impone arancel del 35% a acero de China, Rusia y Turquía sin TLC con Colombia

El Ministerio de Comercio impuso un arancel de 35% a 14 productos de acero y metal como barras, clavos, grapas, alambre de púas, entre otros, a países con los que Colombia no tiene Tratado de Libre Comercio TLC (China, Rusia, Turquía). Esta es una petición que habían hecho los productores nacionales desde hace dos años.

Es decir, estos productos que ahora tienen impuestos son el grueso de la producción de acero, como barra recta y rollo corrugado, esenciales para la construcción. Expertos señalan que se utilizan para armar vigas, columnas, cimentaciones, losas, puentes y muros, para evitar grietas y garantizando la estabilidad sísmica.

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El argumento del Gobierno para imponer esta medida es que el sector siderúrgico y metalmecánico constituye un eslabón estratégico de la economía nacional, al suministrar insumos esenciales para sectores como la construcción, la infraestructura, la energía, el transporte, los bienes de capital y la transición energética, y representa cerca del 10 % del PIB industrial, generando aproximadamente 45.000 empleos directos e indirectos y dinamizando más de 25.000 proveedores nacionales.

Por ende, ante la llegada de productos a precios económicos de países como China, decidieron poner este nuevo impuesto.

Expertos del sector siderúrgico nacional aseguran que esta decisión la reciben como un oxígeno en tiempos de crisis para ellos.

Hay que recordar que en octubre de 2024 el Gobierno expidió el Decreto 1294 con el que impuso una medida de 30% a las importaciones de alambrón por dos años.

Y junto con ese hubo otro decreto que impuso una medida de salvaguardia andina al acero que ingresaba desde Perú, medida que fue suspendida por la Comunidad Andina (CAN). No obstante, el Gobierno colombiano impugnó la decisión y el tribunal andino de justicia lo está analizando.