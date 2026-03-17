Gloria descarta que cierre de planta de Algarra haya sido por multa de SIC: la razón de su salida

La empresa Gloria, que suspendió la operación láctea en el país dando fin a sus marcas Algarra y Lechesan, aseguró a Caracol Radio que su decisión no obedece a la millonaria multa que le puso la Superintendencia de Industria y Comercio por adulteración con lactosuero, de la que tenía conocimiento hace más de un año.

La compañía también afirmó a esta emisora que en el mercado de bebidas, con jugos California, sí ve “opciones de crecimiento sostenible y mayores oportunidades de desarrollo”.

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¿Cómo analizan el negocio de la leche en Colombia?

La empresa aseveró que reconocen la importancia del sector agroindustrial de la leche en Colombia y su contribución al desarrollo económico y social en distintas regiones. “No obstante, nuestra decisión no responde a una valoración puntual del mercado, sino a un proceso interno de revisión estratégica del portafolio, orientado a concentrar nuestras capacidades en aquellas categorías donde identificamos mayores oportunidades de desarrollo”.

Asimismo, afirmó que la decisión responde a un proceso de enfoque estratégico de los negocios en el país, orientado a optimizar su portafolio.

¿Por qué van a continuar con el negocio de los jugos?

Le preguntamos. Ante esto, la empresa Gloria aseveró que nuestros esfuerzos están enfocados en identificar opciones de crecimiento sostenible, consolidando nuestra la presencia de nuestra plataforma de alimentos en la región. El mercado de bebidas en Colombia encaja con este propósito.

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¿Tuvo algo que ver la sanción de la SIC por leche adulterada en la suspensión de su operación?

“No. La suspensión responde a una decisión estratégica previamente evaluada y no hace parte de dicha situación, de la que se tenía conocimiento hace más de año y medio, y ante la cual hemos cumplido nuestros compromisos con el regulador”, señaló la compañía.