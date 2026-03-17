Más de 16 mil familias podrán beneficiarse de bonos alimentarios: así funciona la convocatoria

Medellín, Colombia

Como parte de la estrategia Alianza Medellín Cero Hambre de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social y Familia dio inicio a la convocatoria para el Bono Alimentario 2026.

Para este periodo, se reforzará el acceso a la alimentación de 16.435 familias vulnerables de la capital antioqueña, con el objetivo mejorar el acceso a alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de la población vulnerable de Medellín. Las inscripciones estarán abiertas desde el 16 hasta el 31 de marzo de 2026.

“El Bono Alimentario es una estrategia que disminuye las condiciones de inseguridad alimentaria en cada comuna y corregimeinto del distrito”, señaló la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

¿Cómo funciona el bono?

Los hogares seleccionados por el programa recibirán 5 entregas del bono para adquirir distintos productos de la canasta básica familiar. Entre ellas, carnes, legumbres, verduras, frutas, cereales, tubérculos y abarrotes en establecimientos autorizados por el programa.

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El proyecto cuenta con dos modalidades de bonificación: la familiar, destinada a hogares de más de tres integrantes, con un valor de $356.800 por entrega; y la modalidad unipersonal, para hogares integrados por una o dos personas, con un valor total de $216.880.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Estar registrado en el SISBÉN versión IV (4) del Distrito de Medellín.

Ser mayor de edad; excepcionalmente, podrán postularse personas menores de edad que sean cabeza de familia y no cuenten con otro integrante adulto que represente el hogar.

Residir de manera permanente en la comuna o corregimiento priorizado.

El grupo familiar no debe ser beneficiario de otros programas de asistencia.

En caso de ser seleccionado, deberá disponer del tiempo necesario para asistir y participar en las actividades educativas sobre hábitos alimentarios saludables.

¿Cómo aplicar al programa?

Para acceder al Bono Alimentario 2026, los interesados deben residir en las comunas priorizadas: Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén; así como en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena, donde se focalizará la atención en hogares en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, deberán realizar la inscripción a través del formulario disponible. Para más información, está disponible la línea 604 385 5555, extensiones 1121 y 9280.

Esta estrategia ha contribuido a la reducción del 43 % de la inseguridad alimentaria moderada y severa en alrededor de 24 mil familias beneficiarias del proyecto, en lo corrido de la actual administración.