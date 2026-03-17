Iniciaron obras del megaproyecto “4 en 1” para mitigar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande

A pocos días del arranque de las obras del megaproyecto “4 en 1”, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración del alcalde Dumek Turbay, para mitigar las históricas inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, la Alcaldía de Cartagena inició la implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para las intervenciones.

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A partir de hoy, se podrá ver la instalación de los dispositivos de seguridad vial como maletines, señalización de desvío, inicio de obra y finalización de obra, como actividades preliminares del proyecto, el cual, además del control de inundaciones también comprende rehabilitación vial de la avenida Chile, desde el edificio Portomarine en Bocagrande hasta el Club Naval en la punta de Castillogrande.

En el mismo proyecto también se modernizará la protección costera de todo el litoral de la bahía de Cartagena, entre los dos barrios, y la renovación urbana del peatonal, parques y plazas del sector.

“Invitamos a la comunidad a estar atenta a las actualizaciones y a participar en los espacios de socialización del proyecto, debido a que obras tan integrales y ambiciosas como esta, con tantos componentes, pues multiplican el estrés vial y ciertas afectaciones colaterales que son menores frente a los beneficios y la necesidad de la obra. Por eso pedimos paciencia, participación y que las comunidades apropien este proyecto como suyo y de ciudad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Actividades preliminares en detalle

La Administración Distrital inició la adecuación del separador central entre la avenida San Martin y la avenida Sucre, para que los vehículos que estén en contraflujo se reincorporen a la altura de la base de la Armada, en el punto de acceso a la vía que conduce al Centro Histórico de la ciudad.

De igual manera, se ha realizado una intensa labor de pedagogía del PMT con los copropietarios de los edificios vecinos a la zona de intervención, unidades sociales productivas y viviendas en la zona, para que conozcan el PMT para la fase 1 del proyecto.

Así será en Plan de Manejo de trafico:

- Se señalizarán los accesos y salidas de vehículos de los predios ubicados en la zona del proyecto.

- Cierre total de la Carrera 3 entre la Calle 10 y la Carrera 2, a la altura del Edificio Porto Marine, en Bocagrande.

- Cambio de sentido vial de la Calle 10 entre la Carrera 3 y la Carrera 2, en Bocagrande.

- Los vehículos provenientes de la Avenida Chile podrán tomar la Calle 10 hasta la Carrera 2, donde se habilitarán dos carriles en contraflujo para permitir la salida de vehículos del barrio Bocagrande.

- La Avenida Chile, entre la Calle 9 y la Calle 10, funcionará en único sentido de circulación.

La Alcaldía de Cartagena agradece la comprensión y colaboración de la comunidad durante la ejecución de estas importantes obras para mitigar las inundaciones en Bocagrande.