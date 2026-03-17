Inicia parada técnica de Aguas de Cartagena: 150 barrios estarán sin servicio por mantenimiento

Con el firme compromiso de garantizar un servicio de acueducto más confiable, seguro y eficiente, Aguas de Cartagena inició hoy la parada técnica. Esta intervención comprende obras y actividades de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, buscando maximizar la capacidad de respuesta ante contingencias, renovar elementos clave del sistema y asegurar la continuidad del servicio para todos los cartageneros.

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La obra principal de la jornada se centra en el barrio Cerros de Albornoz, donde se ejecuta la fase final de la tercera interconexión Albornoz–Planta, como complemento a los trabajos realizados en noviembre de 2025. La culminación de esta obra es fundamental para reducir el impacto en la población ante eventuales contingencias, fortaleciendo la infraestructura, asegurando un servicio más estable y eficiente.

Además de la obra principal, se realizarán 16 obras complementarias en sectores como Bocagrande, Canapote y Zona Norte, ajustando la red de distribución a los nuevos proyectos de desarrollo. Adicionalmente, se ejecutarán 18 tareas de mantenimiento integral en los diferentes componentes de la red, asegurando su correcto funcionamiento y prolongando la vida útil de la infraestructura.

Entre las actividades a desarrollar se encuentran: la instalación de válvulas, adecuaciones de la red de distribución y el mantenimiento integral de tuberías, tanques y conexiones principales.

Para poder llevar a cabo de manera segura y eficiente las actividades antes mencionadas, es necesario suspender temporalmente el servicio de acueducto en los sectores intervenidos. Con el fin de minimizar el impacto en los usuarios, la interrupción se organizará en dos grupos: el primer grupo tendrá suspensión desde hoy 17 de marzo a las 7:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del 18 de marzo, y el segundo grupo desde las 11:59 p.m. del 17 de marzo hasta las 8:00 p.m. del 18 de marzo de 2026.

Esta planificación permite realizar las obras y el mantenimiento de manera ordenada, garantizando que el sistema se optimice y el servicio vuelva a restablecerse lo antes posible.

En este contexto, la empresa ha dispuesto sus canales para que los usuarios estén debidamente informados. Toda la información detallada sobre los barrios y sectores que tendrán suspensión del servicio durante la parada técnica estará disponible en www.acuacar.com y en las redes sociales oficiales de la organización.

Con esta intervención, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la modernización y fortalecimiento del sistema de acueducto, siempre pensando en el bienestar de todos los usuarios de este servicio esencial.

Barrios y sectores que estarán sin servicio durante la Parada Técnica

GRUPO 1:

La Española, el sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul, El corregimiento de La Boquilla, Mar Linda, Pontezuela, Bayunca y vía zona norte Pontezuela-Bayunca, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, Juan XXIII, Alto Bosque, el Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; Castillete, Costa Linda, la villa olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio.

Olaya Herrera, sectores: Rafael Núñez, 11 de Noviembre, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Luis Carlos Galán, urbanización Coomuldesecar, Navas Meisel, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Nelson Mandela, sectores: La Primavera, Villa Andrea, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania, Arroz Barato y Puerta de Hierro.

La Carolina, Ciudad Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar 1, 2, 3, 4, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, Portal de la Cordialidad, India Catalina, Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Manzanillo del Mar; veredas Tierra Baja y Puerto Rey; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova, Serena del Mar y otros del entorno.

Sectores de los siguientes barrios:

Barrio Torices, las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de la Popa; Lo Amador, entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21; La Quinta, calle 35 entre carrera 21 y 21A; La María, entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53; La Candelaria, entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C; Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C; El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, y entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A; Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63; Chiquinquirá manzanas 01 hasta la 05, 11 hasta la 25, 43 hasta la 49, 57 hasta la 62, Las Gaviotas, manzanas 76 y 78, Olaya Herrera, sectores San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60, Stella entre la diagonal 32 a la 32A, entre la diagonal 32A a la Avenida Pedro Romero; Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32; Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40; Nelson Mandela, los sectores de Los Deseos; 18 de Enero; Vista Hermosa, entre la diagonal 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

GRUPO 2:

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro y Libertad, El Espinal; conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa. El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martinez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, la Maria, España, Las Lomas: Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra de Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Zaragocilla sector El Progreso, urbanizaciones: El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla.

Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincon del Bosque, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Albornoz, urbanización Santa Clara, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera, La Concepción, urbanizaciones: Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia; urbanización Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera.

San Pedro Mártir, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, Altos Jardines, El Educador, India Catalina, Nuevos Jardines, El Silencio, Nueva Jerusalén, Camilo Torres, La Florida, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Los Ciruelos, La Consolata, Ciudadela 2000, parte de San Fernando, La Victoria, La Central, El Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela y alrededores, Nelson Mandela, los sectores: Los Deseos, 18 de Enero, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, San José de Los Campanos, El Rodeo y Asturias.

Sectores de los siguientes barrios:

Barrio Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola, Lo Amador, entre avenida Pedro de Heredia a la calle 35 y carrera 19 a la 21, La María, entre carrera 28 a la vía perimetral y calle 41A a calle 45 y entre carrera 34 a la vía Perimetral y calle 45 a la calle 52, La Candelaria, entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral, Armenia, carrera 46 y 46A, Bruselas, entre diagonal 22 a la calle 29 y transversal 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40, Alto Bosque, entre calle El Periodista, transversal 53 y 54, El Bosque, entre la diagonal 21 a la avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46, entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54 y entre la transversal 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A, San Isidro, entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54, La Campiña, las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54, diagonal 30 y carrera 55, Los Calamares, manzanas 18 hasta la 24, 26 y 50,

Zaragocilla, de la calle 27 a la diagonal 29F, Escallón Villa, las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58, entre la avenida el Consulado y la Pedro de Heredia, Los Caracoles, entre carrera 57D y transversal 57, Vista Hermosa, entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E, San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte, San Fernando, las viviendas entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia.