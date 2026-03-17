Hospital de Chiquinquirá en alerta roja por alta ocupación en urgencias

Urgencias de adultos supera el 300 % de ocupación y pediatría el 150 %, según la gerente del hospital.

Chiquinquirá

En alerta roja amaneció el Hospital Regional de Chiquinquirá debido a la alta demanda en los servicios de urgencias, que actualmente superan su capacidad de atención.

La gerente del centro asistencial, Juliana Cortázar, confirmó que la ocupación en urgencias de adultos alcanza el 331 %, mientras que en el servicio pediátrico supera el 150 %.

“La situación está un poco complicada. Tenemos una sobreocupación en urgencias de adultos del 331 % y en pediatría estamos por encima del 150 %”, aseguró la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con la gerente, un alto número de pacientes corresponde a casos clasificados como triage cuatro y cinco, es decir, que no requieren atención prioritaria y podrían ser atendidos en otros niveles de complejidad.

“Invitamos a los pacientes a acudir a urgencias solo cuando sea estrictamente necesario, porque muchos casos pueden ser atendidos en otros servicios de salud”, indicó.

En cuanto a las principales atenciones, Cortázar señaló que en pediatría predominan los casos de gastroenteritis y enfermedades respiratorias, asociados a la temporada de lluvias. En adultos, se reportan dolores abdominales, patologías hepatobiliares, infecciones urinarias, EPOC y fracturas.

La gerente explicó además que el hospital, como cabecera de la subred dos de Boyacá, está recibiendo pacientes del occidente del departamento, así como del norte de Cundinamarca y sur de Santander, lo que incrementa la presión sobre el servicio.

“Estamos atendiendo pacientes de varias regiones, por eso es importante que quienes puedan acudir a centros de salud en sus municipios lo hagan, para priorizar los casos más graves”, agregó.