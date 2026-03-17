Fortalecen seguridad de candidatos y sus fórmulas: Benedetti descarta alertas y amenazas

Este miercoles, realizaron una nueva sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, en el que participaron el ministro del Interior, Armando Benedetti, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y representantes de la Cúpula militar y la Policía Nacional.

Al término del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que fortalecieron las medidas de protección para 28 personas, entre candidatos a la Presidencia y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

Estas medidas incluyen la entrega de vehículos blindados, personal de la Unidad Nacional de Protección, chalecos antibalas, entre otras.

El jefe de cartera del Interior, descartó que los 14 candidatos presidenciales tuvieran alertas o amenazas: “No hay ninguna alerta, pero la polarización nos hace entender que debemos ser muy precavidos y muy preventivos”.