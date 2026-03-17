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17 mar 2026 Actualizado 19:36

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El Pulso del Fútbol, 17 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza un día cargado de balonpié en la liga colombiana y en la Champions League.

Millonarios vs Nacional, partido de la fecha 12 Liga Colombiana: día, hora y dónde seguir el clásico / Colprensa

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Millonarios vs Nacional ¿A cuál le dolerá más la derrota? El Pulso del Fútbol, 17 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los entrenadores del Real Madrid y el Manchester City, en la previa del partido entre ambos en la Liga de Campeones. César dijo: “Me estoy volviendo hincha de Arbeloa y soy hincha de Guardiola. Este último lleva 17 temporadas, ha ganado en cada país y en liga no sabe lo que es ser cuarto”. Sobre el tema Steven agregó: “Me da dolor de cabeza escuchar a César decir que es fan de los técnicos y que los defiende. Y no puedes hablar el mismo día de Guardiola y de Arbeloa”.

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