Millonarios vs Nacional, partido de la fecha 12 Liga Colombiana: día, hora y dónde seguir el clásico / Colprensa

Millonarios vs Nacional ¿A cuál le dolerá más la derrota? El Pulso del Fútbol, 17 de marzo de 2026 00:00:00 46:40 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los entrenadores del Real Madrid y el Manchester City, en la previa del partido entre ambos en la Liga de Campeones. César dijo: “Me estoy volviendo hincha de Arbeloa y soy hincha de Guardiola. Este último lleva 17 temporadas, ha ganado en cada país y en liga no sabe lo que es ser cuarto”. Sobre el tema Steven agregó: “Me da dolor de cabeza escuchar a César decir que es fan de los técnicos y que los defiende. Y no puedes hablar el mismo día de Guardiola y de Arbeloa”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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