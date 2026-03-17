Dumek Turbay e ICBF fortalecerán los CDI y Centros de Vida para niños y abuelos en Cartagena

Con el propósito de seguir ampliando y mejorando la oferta institucional para la niñez y las poblaciones vulnerables, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recibió la visita de Rosmira Beltrán, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en una reunión de trabajo en la que se revisaron proyectos estratégicos enfocados en la infraestructura de atención social en la ciudad.

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Durante el encuentro, coincidieron en la necesidad de enfocar las inversiones en las verdaderas necesidades de la comunidad, por lo que se avanza en la estructuración de un proyecto de educación que incluirá la construcción de un nuevo hogar infantil en la ciudad. Este espacio permitirá fortalecer la atención integral a la primera infancia en Cartagena.

“Con reuniones como estas gana es la ciudad, ganan los niños, niñas y jóvenes y, por supuesto, todas las personas que se benefician alrededor de estas intervenciones. Y los centros de desarrollo infantil necesitan ese cariño, esa mano, ese apoyo y desde la administración estamos dispuestos a entregarlo”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Como parte de este proceso, se acordó realizar una nueva reunión después de Semana Santa, en la que se presentarán y revisarán los diseños del nuevo hogar infantil y su ubicación, paso clave para avanzar hacia su futura ejecución.

“Los hogares infantiles o centros de desarrollo infantil son de benéfico a las comunidades para que el niño pueda cumplir un desarrollo y crecimiento adecuado en cuanto a las necesidades que puede presentar en su comunidad. La construcción de un nuevo CDI aportará futuro a los niños o niñas que lleguen hasta el” expuso el alcalde Dumek Turbay.

En el marco de esta articulación institucional también se abordaron intervenciones de infraestructura en la Unidad Deportiva donde, al lado, funciona una sede del ICBF. Allí se adelantará un mejoramiento integral del sistema eléctrico del complejo deportivo, lo que permitirá adecuar de manera óptima el espacio utilizado por la entidad.

Además, el cerramiento que actualmente se encuentra en el coliseo de combate será ampliado hasta el sector donde opera el instituto, fortaleciendo las condiciones de seguridad y organización del área.

Actualmente, Cartagena cuenta con 30 Centros de Vida (CDV), que atienden a cerca de 4.000 personas mayores en zonas urbanas, rurales e insulares. En cuanto a la atención a la primera infancia, la ciudad registra al menos 10 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) operativos y en proceso de intervención, distribuidos en distintos barrios y corregimientos.

Centros de Desarrollo Infantil entregados en la alcaldía de Dumek Turbay

La administración del alcalde Dumek Turbay ha priorizado la recuperación de espacios dignos para la atención de la primera infancia en Cartagena, devolviéndole a cientos de familias infraestructuras que durante años estuvieron en el abandono y la desidia.

Entre las intervenciones más recientes se encuentra la renovación del CDI Puerto Rey, entregado en marzo de 2026 y que hoy beneficia a 102 niños y niñas, quienes ahora cuentan con un entorno seguro y adecuado para su desarrollo y aprendizaje.

A esta apuesta se suma el CDI Sueños Unidos, en el barrio Bicentenario, reabierto en noviembre de 2025 tras su recuperación, ampliando la atención para cerca de 200 menores de esta zona de la ciudad. Además, se rehabilitó el CDI de La Perimetral para beneficiar a centenares de niños de barrios como Olaya Herrera, El Líbano, La Candelaria, entre otros.

También destaca la construcción del nuevo CDI Huellas de Esperanza, inaugurado en junio de 2025 en Villas de Aranjuez, una infraestructura que hoy brinda atención integral a más de 300 niños y niñas, fortaleciendo la red de cuidado y formación para la primera infancia en Cartagena.

“La renovación de CDI en Cartagena es una muestra de nuestro compromiso con la primera infancia y con las familias cartageneras. Ya son cuatro los CDI que renovamos y seguiremos fortaleciendo la red de atención para los niños y las niñas, con las próximas intervenciones del CDI de Punta Canoa, Bicentenario, Flor del Campo y la casa lúdica de Colombiatón”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Con esta reunión, la Alcaldía de Cartagena y el ICBF reafirman su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura social de la ciudad, con inversiones orientadas a garantizar espacios dignos y adecuados tanto para la niñez como para las personas mayores.